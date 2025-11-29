I nuovi bus elettrici di Bari | 12 milioni per l' acquisto delle colonnine di ricarica
Il Comune di Bari prosegue nel percorso di transizione verso una mobilità pubblica ‘verde’: è stata la determina per un bando di fornitura di colonnine elettriche e del software di gestione per la ricarica degli autobus del trasporto pubblico locale della città di Bari. A disposizione ci sono 12. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Linee Lecco presenta i quattro nuovi autobus elettrici che inizieranno nei prossimi giorni a percorrere le vie della città. Si tratta di quattro Iveco e-way da 10,90 metri, con una capienza massima di 71 persone (18 seduti e 53 in piedi) e che permettono anche il t - facebook.com Vai su Facebook
Sindaco Bari, nuovi bus elettrici vantaggio per l'ambiente - "Questa partnership impatterà in modo sostanziale sul modello del trasporto pubblico in città, a tutto vantaggio dell'ambiente, con una netta riduzione dell'inquinamento urbano". Scrive ansa.it
Bari, ecco i nuovi autobus elettrici: potenzieranno le navette - Questa mattina sono stati presentati alla stampa i nuovi autobus elettrici immessi in circolazione, in maniera sperimentale, nella città di Bari. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Dieci nuovi mezzi elettrici nel parco auto della Bari Multiservizi - Ad oggi, infatti, il parco aziendale è composto più da mezzi a trazione elettrica che a trazione termica (diesel o gas), con l’obiettivo di completare il parco mezzi a emissioni zero con ... Scrive ilikepuglia.it