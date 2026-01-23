Robur | Bodin presenta ‘altri progetti’ | Male il maschile bene tutto il resto

Robur: Bodin presenta ‘altri progetti’ e commenta la recente sconfitta di Poggibonsi, un risultato che ha deluso i tifosi dopo le buone prestazioni di fine 2025 e inizio 2026. Nonostante le speranze di una svolta positiva, l’ultimo risultato ha riacceso le preoccupazioni, evidenziando le difficoltà attuali della squadra. Un momento di riflessione per un club che cerca di ritrovare stabilità e continuità.

L’infausta sconfitta di Poggibonsi ha irritato, e non poco, l’ambiente bianconero. I risultati positivi di fine 2025 e inizio 2026 avevano fatto sperare in un cambio definitivo di rotta; invece, giusto il tempo di festeggiare la cinquina all’Orvietana, che è arrivata il nuovo ko. Nel derby, sul campo dell’ultima in classifica. Così oggi, se la squadra professa voglia di rivincita, la piazza è arrabbiata, stanca e sfiduciata. E denuncia, principalmente, l’immobilismo della società. Quale la posizione del gruppo svedese? E’ il presidente Jonas Bodin (nella foto), come d’abitudine su Linkedin, a prenderla, insieme a Patrick Englund e Fredrik Dahlin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

