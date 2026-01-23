Rifiuti edili abbandonati lungo via delle Cascine | denunciato imprenditore

I militari del Nucleo Carabinieri forestale di San Rossore hanno denunciato un imprenditore di 39 anni per aver abbandonato rifiuti edili lungo via delle Cascine. L'uomo, rappresentante legale di un'impresa edile, è ritenuto responsabile di aver lasciato rifiuti speciali non pericolosi, violando le normative ambientali. L’intervento fa parte delle attività di tutela del patrimonio naturale e del rispetto delle norme sui rifiuti.

I militari del Nucleo Carabinieri forestale di San Rossore, reparto a cavallo, hanno denunciato all'autorità giudiziaria di Pisa il rappresentante legale di un'impresa edile, un uomo di 39 anni di origini straniere, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.

