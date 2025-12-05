Rifiuti anche a Roncofreddo arriva la tariffa puntuale sull' indifferenziato | in programma tre incontri pubblici

Dall'1 gennaio 2026 a Roncofreddo sarà attiva la Tariffa corrispettiva puntuale. L’introduzione della Tcp ha come obiettivo principale quello di migliorare ancora la raccolta differenziata. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

