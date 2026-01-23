Restyling di via Argiro il Comune studia anche il rilancio commerciale | Nuove linee guida per le concessioni di suolo pubblico

Il restyling di via Argiro prosegue con lavori di riqualificazione promossi dal Comune. Contestualmente, si stanno definendo nuove linee guida per il rilancio commerciale e le concessioni di suolo pubblico, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’area. Il progetto mira a migliorare la fruibilità della strada, mantenendo un’attenzione particolare alle esigenze di residenti, commercianti e cittadini.

La nuova via Argiro continua a prendere forma attraverso i lavori di restyling avviati dall'amministrazione pubblica. La riqualificazione urbana prosegue di pari passo con la pianificazione della strategia per il rilancio economico della strada.

