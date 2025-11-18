Biciclette a pedalata assistita made in China sequestrate dalla guardia di finanza
Centonovanta biciclette a pedalata assistita sono state sequestrate dalla guardia di finanza della Tenenza di Roseto degli Abruzzi (Teramo), nell'ambito di una operazione di contrasto all’immissione sul mercato di prodotti non conformi integranti il reato di frode nell'esercizio del commercio.Le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
