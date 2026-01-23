**Camera | Pd ' conferenza stampa neofascisti? Fontana lo impedisca' **

In Italia, la presenza di esponenti di gruppi neofascisti in luoghi istituzionali come la Camera dei deputati solleva questioni di sensibilità e rispetto delle norme democratiche. Recentemente, si è discusso della possibilità che si svolga una conferenza stampa sulla remigrazione promossa da CasaPound e altri soggetti controversi. È importante che le istituzioni garantiscano un confronto equilibrato e rispettoso delle regole democratiche, evitando situazioni che possano alimentare tensioni o fraintendimenti.

Roma, 23 (Adnkronos) - "É inaccettabile che la Camera dei deputati ospiti una conferenza stampa sulla cosiddetta 'remigrazione', promossa da esponenti di CasaPound e da personaggi noti per iniziative svolte insieme a soggetti poi risultati appartenenti alla criminalità organizzata". Così una nota di Matteo Orfini, Deputato del Partito Democratico. "La Camera non può diventare una tribuna per chi propaganda ideologie fasciste, viola la Costituzione e si pone apertamente contro le istituzioni democratiche. Se confermata, questa iniziativa rappresenterebbe un fatto gravissimo. La conferenza risulterebbe organizzata da un deputato della Lega.

