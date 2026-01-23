Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante | come rimediare

Dopo un pasto abbondante, è comune sperimentare sintomi come bruciore e pesantezza allo stomaco. Reflusso e gastrite sono disturbi frequenti che influenzano il benessere quotidiano, ma spesso vengono trascurati o gestiti in modo inadeguato. Con alcune semplici strategie e modifiche allo stile di vita, è possibile alleviare questi disturbi e prevenire future recidive.

Reflusso e gastrite dopo un pasto abbondante, il consiglio dell'endocrinologa Serena Missori: «Camminata leggera di 10-20 minuti, niente divano per 3 ore, respirazione diaframmatica e, se serve, una tisana lenitiva»Dopo pasti abbondanti durante le festività, reflusso e gastrite possono manifestarsi con maggiore frequenza.

