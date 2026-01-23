Referendum i sondaggi dicono Sì Il Csm solleva il caso software-spia

A prima vista, il verdetto dei numeri sembra inappellabile: il fronte del "Sì" viaggia con il vento in poppa, forte di un sondaggio di YouTrend che gli assegna un vantaggio di dieci punti, fissando i favori al 55% contro il 45% del "No". Eppure, paradossalmente, nel campo degli oppositori non si respira aria di sconfitta. Anzi. A svelare l’inganno ottico di queste cifre è il politologo Giovanni Diamanti, co-fondatore di YouTrend, che invita a maneggiare i dati con estrema cautela. "Qui – spiega – si dice come voterebbero gli italiani da noi interpellati se andassero tutti alle urne, il che però certamente non succederà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Software-spia nei pc dei magistrati, il Csm scrive a Nordio: "Chiarire sulla sicurezza". Chiesta una pratica urgente
Il Consiglio superiore della magistratura ha richiesto al ministro Nordio di avviare una verifica urgente sui sistemi di sicurezza dei computer dei magistrati.

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggi
Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

