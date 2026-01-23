referendum giustizia il caso della presunta censura al video di barbero

Alleanza Verdi e Sinistra segnala un possibile caso di censura su Meta, che avrebbe oscurato un video di Alessandro Barbero sul referendum della giustizia. Secondo il partito, il video, in cui lo storico illustra le ragioni del suo voto contrario, sarebbe stato rimosso come “informazione falsa” dopo un fact-checking. La vicenda solleva questioni sulla libertà di espressione e il ruolo delle piattaforme sociali nel controllo delle informazioni.

Alleanza Verdi e Sinistra denuncia un presunto caso di censura da parte di Meta. Secondo quanto riferito dal partito, sarebbe stato oscurato un video in cui lo storico Alessandro Barbero spiega le ragioni del suo voto contrario nel referendum della giustizia, etichettandolo come “informazione falsa” dopo un fact-checking commissionato dalla stessa piattaforma. «Un atto gravissimo: una big tech statunitense decide di silenziare un’opinione politica legittima di uno dei più autorevoli intellettuali italiani su un tema centrale per la nostra democrazia», afferma Avs. In risposta, il movimento ha annunciato che il filmato è stato nuovamente sui canali social di Avs, Europa Verde e Sinistra Italiana, oltre che sulle pagine Facebook dei parlamentari, a partire da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliatoAlessandro Barbero è stato oggetto di critiche per alcune affermazioni fatte in un video dedicato al Referendum sulla Giustizia, in cui si è riscontrato un errore nelle sue argomentazioni sul voto contrario.

