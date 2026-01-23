Referendum sulla giustizia Avs accusa Meta | Censura contro Barbero basta ingerenze dagli Usa

Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) denuncia che Meta avrebbe rimosso un video di Alessandro Barbero, in cui spiegava le ragioni del suo voto per il No al referendum sulla giustizia. Secondo l’associazione, questa decisione rappresenterebbe un’ingiustificata ingerenza dagli Stati Uniti e una forma di censura sui social. La questione solleva preoccupazioni sulla libertà di espressione e sull’autonomia delle piattaforme digitali nel contesto politico italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia di Alleanza Verdi e Sinistra. Secondo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Meta avrebbe rimosso dai propri social il video in cui il professor Alessandro Barbero spiega le ragioni del suo voto per il No al referendum sulla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni. L’oscuramento, motivato come diffusione di “informazione falsa” a seguito di un presunto fact-checking, viene definito da Avs un atto gravissimo di censura politica. “Un attacco alla libertà di opinione”. Per Avs si tratta di un precedente pericoloso: una grande piattaforma statunitense decide di limitare la diffusione di un’opinione politica legittima, espressa da uno dei più autorevoli intellettuali italiani, su un tema cruciale per la democrazia del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Referendum sulla giustizia, Avs accusa Meta: “Censura contro Barbero, basta ingerenze dagli Usa” Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliatoAlessandro Barbero è stato oggetto di critiche per alcune affermazioni fatte in un video dedicato al Referendum sulla Giustizia, in cui si è riscontrato un errore nelle sue argomentazioni sul voto contrario. Referendum, Avs denuncia: “Barbero censurato da Facebook e Instagram, no al controllo Usa”L’Avs denuncia la censura di Facebook e Instagram contro il video del prof. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; 500mila firme per il referendum, M5s-Pd-Avs: Un segnale fortissimo contro il governo; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto; Sesto Fiorentino, nasce il Comitato per il No nel referendum sulla giustizia. Referendum: Avs, 'video Barbero censurato da Fb ed Instagram in onda su nostri social'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - No al controllo dell'informazione da parte degli Usa sul Referendum: Meta (Facebook e Instagram) ha oscurato il video in cui il prof. Alessandro Barbero spiega perché vote ... iltempo.it Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: Governo ha mania del controlloLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: 'Governo ha mania del controllo' ... tg24.sky.it Bari, Referendum Giustizia: anche la società civile per il No Articolo nel primo commento - facebook.com facebook Sondaggio Lab21 Referendum Giustizia è trionfo per il Sì (62,8%). x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.