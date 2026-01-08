Bruno Mars annuncia titolo e data di uscita del nuovo album

Bruno Mars ha annunciato ufficialmente il titolo e la data di uscita del suo nuovo album, confermando le recenti dichiarazioni sulla sua conclusione. L'artista di Honolulu prosegue così il suo percorso musicale, offrendo ai fan nuove tracce da ascoltare. La pubblicazione è prevista per una data specifica, segnando un importante momento nel suo percorso artistico.

Dopo le dichiarazioni degli ultimissimi giorni nelle quali Bruno Mars rivelava che il nuovo album era stato completato, l'artista di Honolulu ha annunciato il titolo e la data di pubblicazione. The Romantic sarà il quarto lavoro in studio, che arriverà a distanza di dieci anni da 24k Magic ed a cinque da An Evening With Silk Sonic, progetto discografico realizzato con Anderson.Paak. I Silk Sonic hanno conquistato il primo posto in classifica con il brano Leave the Door Open nel 2021. Successivamente, gli artisti si sono esibiti in una residency a Las Vegas al Park MGM nel 2022, seguito dal tour del cantautore terminato nel 2024.

