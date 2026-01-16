Gli alpini celebrano l' 83esimo anniversario della battaglia di Nikolajevka

Il 17 gennaio, la Sezione Ana di Pordenone ricorda l’83º anniversario della Battaglia di Nikolajevka, evento storico importante per gli alpini. La cerimonia si terrà al Villaggio del Fanciullo in Comina, offrendo l’opportunità di riflettere sui valori e sulla memoria di quei momenti. Un momento di rispetto e commemorazione per onorare il coraggio e il sacrificio degli alpini coinvolti in questa battaglia.

