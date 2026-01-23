Quanto vale la Groenlandia? Un Eldorado poco conveniente

La Groenlandia, vasta regione ricca di risorse, suscita interesse internazionale e controversie geopolitiche. Recenti sviluppi indicano tensioni tra gli Stati Uniti e i Paesi che sostengono l’isola, con decisioni sui dazi e il possibile uso della forza. Questa situazione evidenzia le implicazioni strategiche e economiche di una delle aree più estese e meno esplorate del pianeta, il cui valore rimane oggetto di analisi e discussione a livello globale.

Le ultime giravolte del Presidente americano sui dazi ai Paesi che appoggiano la Groenlandia e sulla rinuncia (speriamo) all'uso della forza per annettersi quell'immensa ghiacciata isola (che per quattro volte nel suo discorso ha confuso con l'Islanda), non deve far dimenticare che in numerose occasioni Trump ha ribadito che lui la Groenlandia la vuole, punto e basta: non c'è niente che possa sostituire il «possesso», ha detto. LA MARCIA INDIETRO Ma adesso anche sul «comprare» la Groenlandia, il Presidente ha fatto marcia indietro. Nello «schema di un futuro accordo», come lo ha definito dopo un incontro col Segretario Generale della NATO Mark Rutte, non compaiono dettagli, ma almeno non si parla né di invadere né di "comprare".

Quanto vale davvero la Groenlandia (e perché Trump la vuole a ogni costo)La proposta di acquistare la Groenlandia da parte di Donald Trump ha suscitato molte discussioni, spesso alimentate da interpretazioni sensazionalistiche.

