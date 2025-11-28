Non riesco proprio a farcela Clizia Incorvaia crolla in lacrime nello studio di Balivo
Clizia Incorvaia prova a non crollare, ma la commozione la travolge mentre parla davanti alle telecamere, ospite a La Volta Buona. Il dolore per la perdita resta vivo ogni giorno, e la mancanza della suocera, madre del marito 34enne Paolo Ciavarro, continua a scavare un solco difficile da colmare. La siciliana osserva le immagini che scorrono sul grande schermo dello studio, frammenti di momenti vissuti insieme a lei. La tensione sul suo volto rivela lo sforzo di trattenere le lacrime, mentre la memoria riporta a galla ricordi recenti e ancora troppo dolorosi. “Sarà un Natale diverso, il primo senza mia suocera”, confida a Caterina Balivo, lasciando intravedere la fragilità di un vuoto che sembra impossibile da riempire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
