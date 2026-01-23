Pulizie autolavaggi e ristorazione | la strana ragnatela di società dietro la nuova grande moschea di Roma

La costruzione della grande moschea di Roma, situata in piazza delle Camelie, rappresenta un progetto di rilevante importanza per la comunità islamica della città. Recentemente, il cantiere è stato dissequestrato, segnando un passo fondamentale per lo sviluppo dell’opera. Dietro questa iniziativa emergono interessi e relazioni tra aziende di settori diversi, come pulizie, autolavaggi e ristorazione, che rendono il progetto ancora più complesso e articolato.

Il cantiere della nuova grande moschea di Roma di piazza delle Camelie, quella che dovrebbe diventare il secondo centro di preghiera islamico della Capitale, è stato dissequestrato tre giorni fa. Ma chi la sta costruendo? I finanziamenti, almeno in un primo momento, sono arrivati dall'estero, come aveva spiegato l'imam di Centocelle Mohamed Ben Mohamed un anno fa proprio a Il Tempo: «Abbiamo comprato l'immobile dodici anni fa (era il 2013, ndr), l'acquisto è avvenuto tramite i soldi arrivati dal Qatar. Ma subito dopo tutto si è fermato e ogni volta che abbiamo la disponibilità economica grazie alle donazioni dei fedeli mandiamo avanti i lavori». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Roma: ripartono i lavori alla nuova grande moscheaA Roma riprendono i lavori per la costruzione della nuova grande moschea, che potrebbe sorgere a Centocelle.

Roma, la strana ragnatela di società dietro la nuova grande moschea. Tra pulizie, autolavaggi e ristorazioneIl cantiere della nuova grande moschea di Roma di piazza delle Camelie, quella che dovrebbe diventare il secondo centro di preghiera islamico della ... iltempo.it

