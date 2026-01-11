A Roma riprendono i lavori per la costruzione della nuova grande moschea, che potrebbe sorgere a Centocelle. Si tratta della seconda moschea più grande della città, e il progetto rappresenta un passo importante per la comunità musulmana locale. La ripresa delle attività nel cantiere segna una fase di avanzamento verso la realizzazione di questa importante struttura religiosa.

Il cantiere della nuova moschea, la seconda più grande di Roma, che potrebbe sorgere a Centocelle, è ripartito. Gli operai stanno lavorando ai piani superiori, mentre quelli inferiori, sequestrati dalla polizia di Roma Capitale a fine luglio, restano bloccati. Quella che sembrava una saga chiusa così si riapre. Anche perché l'imam Mohamed Ben Mohamed, del centro islamico Al Huda, è convinto che alla fine il progetto sarà portato a termine. In una preghiera collettiva di fine dicembre, che si è tenuta nella sede attuale molto più piccola in via dei Frassini, ha promesso ai fedeli: «Non ci arrendiamo e non ci fermiamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma: ripartono i lavori alla nuova grande moschea

Leggi anche: Ripartono i lavori a Pieve a Elici

Leggi anche: Frana di Spriana, ripartono i lavori con Webuild

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ripartono i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento: sei cantieri per rispettare i tempi del Pnrr; Autostrade, ripartono i cantieri: sarà un 2026 nuovamente molto difficile per spostarsi in Liguria; Demolizioni sulla Passeggiata Ciccione, lunedì ripartono i lavori; Tram, si riprende da via Vicenza. Sir3, c'è lo scambio per Agripolis.

Roma, il Tufello cambia volto: ripartono i lavori del Progressive Park. Ecco come sarà il nuovo parco - Uno spazio in cui saranno piantate nuove alberature e realizzati percorsi pedonali che uniranno la zona di Vigne Nuove al Tufello, in particolare l’area tra via De Curtis e via Dina Galli. ilmessaggero.it

Treni, ferrovie a Roma e nel Lazio: ecco tutti i lavori previsti nel 2026 - RFI ha pubblicato il calendario degli interventi sulla rete ferroviaria regionale: nuove stazioni, manutenzioni e potenziamenti in programma per il 2026 ... ilquotidianodellazio.it

RIPARTIAMO ALLA GRANDE! Dal 7 Gennaio ripartono i nostri corsi di Zumba® fitness ! CARUGATE - Palestra della scuola di via Roma: Lunedì ore 20.00 Zumba® Mercoledì ore 19.45 Zumba® Venerdì ore 19.30 Zumba® QUOTA CONVE - facebook.com facebook