PSV-NAC Breda sabato 24 gennaio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al Philips Stadion

Il PSV Eindhoven guida la classifica di Eredivisie con 16 punti di margine sul Feyenoord per cui ormai ci si chiede quando arriverà la certezza aritmetica della vittoria del titolo e non se arriverà. Il match contro il NAC Breda, che invece è ultimo a pari punti con l’Heracles Almelo ma con una differenza reti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

PSV, infortunio per Perisic? Bosz chiarisce: L'ho sostituito perché abbiamo solo due giorni di riposo prima del NAC BredaE' durata 62 minuti Newcastle-PSV per Ivan Perisic, sostituito anzitempo da Peter Bosz a scopo precauzionale vista la stanchezza accumulata per i tanti impegni in calendario. Dopo il match di Champion ... msn.com

Eredivisie, PSV Eindhoven insuperabile: Breda polverizzato 3-0. È capolista incontrastataIl PSV Eindhoven ha vinto senza grossi problemi a Breda sabato sera (0-3), dove il sorprendente NAC aveva poche speranze di ottenere un buon risultato contro la capolista del campionato in casa in ... tuttomercatoweb.com

