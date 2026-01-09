Incontri con i grandi fotografi alla mostra 61° Wildlife Photographer of the Year

Gli incontri con i grandi fotografi sono un’occasione per approfondire le tecniche e le storie dietro le immagini premiate nella mostra 61° Wildlife Photographer of the Year a Milano. Organizzati dall’Associazione Radicediunopercento, questi eventi collaterali offrono un’opportunità di confronto e conoscenza per appassionati e professionisti del settore. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città, valorizzando il ruolo della fotografia naturalistica.

Proseguono gli eventi collaterali alla mostra Wildlife Photographer of the Year a Milano, organizzati dall'Associazione culturale Radicediunopercento. Dopo l'appuntamento di dicembre con il fotogiornalista Francesco Tomasinelli, a gennaio sono in programma altre tre imperdibili serate con grandi.

