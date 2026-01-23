Problemi con la linea Tim in tutta la Regione | migliaia di utenti e aziende interessate

Da questa mattina, venerdì 23 gennaio 2026, numerosi utenti e aziende nella regione Ancona stanno affrontando disservizi sulla rete Telecom Italia Mobile. Problemi di connessione e comunicazione interessano sia le chiamate che la navigazione, compromettendo le attività quotidiane di migliaia di utenti. La situazione è in fase di monitoraggio e si attendono aggiornamenti sulla risoluzione del guasto.

ANCONA - Dalle 10 circa di questa mattina, venerdì 23 gennaio 2026, gli utenti di Telecom italia mobile stanno riscontrando l'impossibilità di telefonare, così come di navigare, a causa della linea non funzionante. Il problema coinvolge anche le aziende pubbliche e private, così come le reti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

