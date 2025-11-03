Roberta Volpini nuova direttrice amministrativa dell’Usl Umbria 1
Roberta Volpini ha assunto la direzione amministrativa dell’Usl Umbria 1, avviando immediatamente la sua attività e incontrando il direttore generale Emanuele Ciotti e il direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro per un primo confronto operativo sulle pratiche in corso e sulle priorità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
