Roberta Volpini nuova direttrice amministrativa dell’Usl Umbria 1

Perugiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Volpini ha assunto la direzione amministrativa dellUsl Umbria 1, avviando immediatamente la sua attività e incontrando il direttore generale Emanuele Ciotti e il direttore sanitario Ottavio Alessandro Nicastro per un primo confronto operativo sulle pratiche in corso e sulle priorità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Usl Umbria1, Roberta Volpini nuova direttrice amministrativa - Roberta Volpini sarà la nuova direttrice amministrativa dell'Usl Umbria 1, che ne dà notizia in una sua nota. Lo riporta ansa.it

