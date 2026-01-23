Prevenzione veterinaria Proietti | Nel piano socio sanitario già messi i primi punti fermi
Domenica 25 gennaio si terrà la prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle pratiche preventive per la salute degli animali. Proietti sottolinea come nel piano socio-sanitario siano già stati definiti i primi punti fondamentali per rafforzare l’impegno dei veterinari nel prevenire malattie e migliorare il benessere animale.
Si svolgerà domenica 25 gennaio la prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'impegno quotidiano dei veterinari nel prevenire le malattie, migliorare la qualità della vita degli animali e garantire la sicurezza dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Piano socio sanitario regionale, Proietti: "Salute mentale al centro, ora serve programmazione concreta"La Regione Umbria mette al centro della sua progettazione il benessere mentale, annunciando un nuovo piano socio sanitario dedicato alla salute mentale.
VIDEO Proietti: "La salute mentale sarà pilastro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria"Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, illustra il nuovo piano socio-sanitario regionale, con un focus particolare sulla promozione della salute mentale.
Argomenti discussi: Ascoli Piceno, microchip gratis per cani e gatti: la Giornata della Prevenzione Veterinaria arriva in città.
Proietti, Giornata prevenzione veterinaria trova in Umbria terreno fertileDomenica 25 gennaio si celebrerà per la prima volta la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita con la legge primo aprile 2025 che ha come obiettivo di sensibilizzare l'opinione pub ... ansa.it
Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinata, l'Umbria al centro della sfida One HealthDomenica 25 gennaio si celebrerà per la prima volta la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita con la legge 1° aprile 2025 ... orvietonews.it
25 gennaio “#Giornata #Nazionale della #Prevenzione #Veterinaria” . A Napoli al Maschio Angioino un evento pubblico Sara' celebrata anche a Napoli la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita dallo Stato per riconoscere il ruolo fondamen facebook
Giornata nazionale della prevenzione veterinaria unina.it/it/w/giornata-… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.