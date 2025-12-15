VIDEO Proietti | La salute mentale sarà pilastro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria

Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, illustra il nuovo piano socio-sanitario regionale, con un focus particolare sulla promozione della salute mentale. In questa intervista, vengono approfonditi gli obiettivi e le strategie adottate per rafforzare il sistema di supporto e cura delle persone con disturbi mentali, sottolineando l'importanza di un approccio integrato e centrato sulla persona.

© Perugiatoday.it - VIDEO Proietti: "La salute mentale sarà pilastro del nuovo piano socio sanitario della Regione Umbria" Intervista a Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, sulla costruzione del nuovo piano socio sanitario regionale che pone al centro il tema della salute mentale. “La Regione Umbria ha fatto da apripista sul tema del benessere e della salute mentale. Focus di questo nuovo piano socio. Perugiatoday.it Alle radici della salute con il Movimento Biologico | Stefano Spaccapanico Proietti TikTok e salute mentale, la metà dei primi 100 video più popolari contengono informazioni sbagliate - Più della metà dei video di tendenza pubblicati su TikTok che offrono consigli sulla salute mentale contengono informazioni errate. corriere.it Salute mentale e disinformazione: più della metà dei video virali su TikTok è fuorviante. L'inchiesta del Guardian - La promessa dei video virali su TikTok accomunati dall'hashtag #mentalhealthtips (= consigli di salute mentale) è quella che tutti vogliamo sentirci fare: strategie veloci per guarire subito dai più ... vanityfair.it La bottega della salute Erboristeria- Bio di Proietti Lisa - facebook.com facebook