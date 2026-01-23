Prende un farmaco brucia-grassi contraffatto e rischia di morire | Possono contenere qualsiasi cosa

Una donna brasiliana di 42 anni è stata ricoverata dopo aver assunto un farmaco brucia-grassi contraffatto, importato dal Paraguay. Questi prodotti illegali possono contenere sostanze pericolose o contaminanti che mettono a rischio la salute e la vita. È importante prestare attenzione all’origine e alla qualità di eventuali integratori o farmaci dimagranti, evitando acquisti da fonti non autorizzate.

Kellen Oliveira Bretas Antunes, 42enne brasiliana, è stata ricoverata dopo aver assunto un farmaco dimagrante illegale importato dal Paraguay. È stata colta da numerose convulsioni e le è stata diagnosticata una rara malattia. Ora la attende un lungo periodo di riabilitazione. L'esperto: "Ogni volta che si assume un medicinale di cui non si conosce l'origine, può contenere qualsiasi cosa".

