Premio Claudio Carabba | giovani critici crescono allo Spazio Alfieri

23 gen 2026

Il Premio Claudio Carabba, promosso da SNCCI e Lanterne Magiche con il sostegno di Unicoop Firenze, torna a Firenze presso lo Spazio Alfieri. Riservato a studenti delle scuole secondarie e universitari toscani sotto i ventidue anni, il concorso mira a valorizzare le giovani generazioni di critici cinematografici attraverso recensioni e analisi del cinema. Un’occasione per stimolare il talento e la passione di chi si avvicina alla critica cinematografica.

Firenze, 23 gennaio 2026 - Sfida a colpi di recensioni. Nuovo anno, altro giro per il contest lanciato nel 2021 da  SNCCI (Sindacato Critici Cinematografici Gruppo Toscano) e Lanterne Magiche con il sostegno di Unicoop Firenze: lo Spazio Alfieri torna ad ospitare il Premio Claudio Carabba  per la critica cinematografica, rivolto a tutti gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado toscane e agli studenti universitari sotto i ventidue anni che abbiano esami di cinema nei piani di studio. Il bando intitolato al compianto giornalista del Corriere della Sera prevede l'invio della scheda di partecipazione all'indirizzo info@lanternemagiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

