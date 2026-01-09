L' albero degli zoccoli | Ermanno Olmi e la memoria contadina allo Spazio Alfieri

Lunedì 9 gennaio 2026, allo Spazio Alfieri di Firenze, si tiene una mostra dedicata a Ermanno Olmi e alla memoria della civiltà contadina. L’esposizione esplora i temi di fede, lavoro e povertà, elementi fondamentali nella rappresentazione della vita rurale, come immortalato dal regista nel suo film

Firenze, 9 gennaio 2026 – Fede, lavoro, povertà. E' la triade virgiliana che conserva e tramanda la memoria contadina di un'intera civiltà: quella che Ermanno Olmi racchiuse nel 1978 in una cascina della bassa bergamasca, dove alla fine dell'Ottocento quattro famiglie condividono le case, la stalla e la corte tra l'autunno del 1897 e la primavera del 1898. Ma sarebbe sbagliato considerare "L'albero degli zoccoli" un idillio bucolico, un'egloga cristiana intrisa di lirismo e nostalgia: dentro le tre ore incastonate come un diamante purissimo in un unico gioiello - la Roggia Sale tra Martinengo, Cividale e Palosco - ci sono problemi, tensioni, drammi quotidiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vincitore della Palma d'Oro a Cannes, un David di Donatello e cinque Nastri d'Argento, il film diretto dal regista bergamasco nel 1978 viene presentato in versione restaurata lunedì 12 gennaio (ore 21