Poste Italiane riapre l' ufficio di Chiusano di San Domenico nella versione Polis

Avellinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Chiusano San Domenico riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.La nuova sede di via Giosuè Carducci, 27b, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

