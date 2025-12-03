Poste Italiane riapre l' ufficio di Chiusano di San Domenico nella versione Polis
L’ufficio postale di Chiusano San Domenico riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.La nuova sede di via Giosuè Carducci, 27b, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
A #Bologna una fiera dedicata a chi ama collezionare, scoprire e curiosare tra storie, icone pop e pezzi unici. WOW! Bologna ha visto la partecipazione dello stand filatelico di Poste Italiane che, tra le altre cose, ha attratto giovani e non da tutta Italia per una gr Vai su X
POSTE ITALIANE ricerca Operatori di Sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.68/99, da inserire presso i suoi uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. Tra le sedi di lavoro: An - facebook.com Vai su Facebook
Poste Italiane: riapre oggi l’ufficio postale di Caraglio dopo i lavori Polis - Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e ... Secondo cuneodice.it
Poste Italiane: riapre l’ufficio di Montà nella nuova sede dopo i lavori Polis - Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia sono disponibili a sportello anche quelli dell’INPS e anagrafici ... Si legge su cuneodice.it
Poste Italiane, riapre l’ufficio di Pagliare - Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pagliare finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi del ... Da lanuovariviera.it
Pietramontecorvino, riapre l'ufficio postale nella versione 'Polis' con abilitazione dei servizi Inps - I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello 'Obis M' ... Riporta foggiatoday.it
Polis, riapre l’ufficio postale di Ravanusa: disponibili i servizi della pubblica amministrazione - Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ravanusa dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Lo riporta scrivolibero.it
Corropoli, riapre l’ufficio postale rinnovato in versione “Polis”: nuovi servizi e maggiore accessibilità - Poste Italiane completa gli interventi previsti dal progetto “Polis”: sportelli più accessibili, nuovi arredi, servizi della PA e possibilità di richiedere il passaporto direttamente allo sportello. Come scrive ilmartino.it