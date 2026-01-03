Posizioni economiche ATA quando si svolgeranno le prove finali | in attesa del nuovo calendario
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha posticipato le prove finali per le posizioni economiche ATA. La data di svolgimento sarà comunicata non appena sarà definito il nuovo calendario. Questa procedura è finalizzata alla valutazione e alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Restano aggiornamenti ufficiali per conoscere le modalità e i tempi delle prossime prove.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinviato la prova finale di valutazione per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA, procedura finalizzata alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
