Pomigliano istituite tre zone rosse per tre mesi Da stamattina già i controlli

A Pomigliano d’Arco sono state istituite tre zone rosse, con controlli già attivi da stamattina, per un periodo di tre mesi. La decisione, presa in seguito a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto il sindaco Raffaele Russo e il prefetto Michele Di Bari. La misura mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire situazioni di rischio sul territorio.

POMIGLIANO D'ARCO (Napoli) 23 Gennaio 2026 – Il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, ha partecipato ieri, giovedì 22 gennaio, su invito del prefetto di Napoli Michele Di Bari, alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso il Palazzo di Governo. Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della sicurezza della città vesuviana, già discusso nei giorni scorsi in Municipio a Pomigliano d'Arco, a seguito del ripetersi di alcuni atti delinquenziali. Al centro del confronto i provvedimenti e le azioni da adottare per rafforzare i controlli e la sicurezza sul territorio comunale.

