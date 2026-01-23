Pollon come Azuma Hideo trasformò gli dèi dell’Olimpo in personaggi da gag seriale

Pollon, ideata da Azuma Hideo, è un manga che ha dato vita a una celebre serie anime. La storia trasforma gli dèi dell’Olimpo in personaggi dal carattere umoristico, offrendo una rivisitazione originale e leggera delle mitologie classiche. Questa produzione, inizialmente minore, ha saputo conquistare un pubblico duraturo, diventando un punto di riferimento nel panorama dell’animazione giapponese.

