Pollon come Azuma Hideo trasformò gli dèi dell’Olimpo in personaggi da gag seriale
Pollon, ideata da Azuma Hideo, è un manga che ha dato vita a una celebre serie anime. La storia trasforma gli dèi dell’Olimpo in personaggi dal carattere umoristico, offrendo una rivisitazione originale e leggera delle mitologie classiche. Questa produzione, inizialmente minore, ha saputo conquistare un pubblico duraturo, diventando un punto di riferimento nel panorama dell’animazione giapponese.
di Alessandro Spagnuolo Pollon (?????????, Orinposu no Poron, letteralmente “Pollon dell’Olimpo”) prende forma inizialmente come manga* e trova poi la sua consacrazione nella serie anime** C’era una volta. Pollon (??????????????, Ochamegami monogatari korokoro Poron, traducibile come “La cicciottella Pollon, storia di una dea scapestrata”), una di quelle opere apparentemente minori destinate, col tempo, a imprimersi nella memoria collettiva. Creata dal mangaka Hideo Azuma (?????, Azuma Hideo, scomparso il 13 ottobre 2019) e adattata per la televisione dallo studio Kokusai Eiga-sha (?????) all’inizio degli anni Ottanta, la serie si inserisce nel filone degli anime sh?jo*** comici di quell’epoca, distinguendosi per un immaginario insolito e immediatamente riconoscibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it
[Anni80-Cartone Animato]-Lunedì 10/09/84 su Italia 1 alle 16.25, nel programma-contenitore "Bim Bum Bam", va in onda: "C'era una volta... Pollon" (Ochamegami monogatari korokoro Poron), anime giapponese del '82 tratto dal manga del '77 di Hideo Azuma: facebook
