Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 1 novembre 2025, su Italia 1 va in onda dalle ore 21.20 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, film del 2010 diretto da Chris Columbus. Protagonista della pellicola è il giovane attore Logan Lerman (Percy Jackson) accompagnato dai due suoi amici: Alexandra Daddario (Annabeth Chase), e Brandon T. Jackson (Grover Underwood). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film è ambientato al giorno d’oggi, in due mondi paralleli: New York City e il Monte Olimpo, abitato dalle mitiche divinità greche, situato a centinaia di metri sopra l’Empire State Building. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: tutto quello che c’è da sapere