Raccolta differenziata l’Italia continua a sbagliare | anche i piccoli RAEE finiscono nel sacco nero
Nonostante la sensibilità crescente verso la tutela ambientale, l’Italia continua a commettere errori nella raccolta differenziata, con i piccoli RAEE spesso abbandonati nei rifiuti indifferenziati. Un’indagine di Erion e Ipsos Doxa Italia rivela che, pur conoscendo le regole, molti riciclano in modo scorretto, compromettendo gli sforzi di tutela ambientale.
Quanti materiali riciclabili finiscono ogni giorno nel sacco nero senza che ce ne rendiamo conto? La risposta, emersa dall’ultima indagine di Erion e Ipsos Doxa Italia, è tanto sorprendente quanto preoccupante: l’Italia conosce le regole della raccolta differenziata, ma inciampa ancora nei gesti più comuni. Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), ma anche stracci, scarpe, borse, imballaggi e perfino batterie continuano a prendere la strada sbagliata non per mancanza di informazioni, ma per abitudini consolidate e convinzioni errate. Intanto i cittadini chiedono con sempre più forza un sistema che li aiuti davvero: punti di raccolta comodi, accessibili e integrati nelle loro tappe quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
