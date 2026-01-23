Pisilli show doppietta da incorniciare | Roma-Stoccarda 2-0 highlights
Nell’incontro di Europa League all’Olimpico, la Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, grazie a una doppietta di Niccolò Pisilli. Con oltre 65 mila spettatori presenti, i giallorossi si sono posizionati al sesto posto nel girone, avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi. Questa quarta vittoria consecutiva rappresenta un passo importante nel percorso europeo della squadra.
