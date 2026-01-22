Diretta gol Europa League | Roma Stoccarda 2-0 decide la doppietta di Pisilli!

Segui in tempo reale le principali partite della settima giornata di Europa League, tra cui Roma-Stoccarda e Bologna-Celtic. La Roma si è imposta 2-0 grazie a una doppietta di Pisilli, mentre il Bologna affronta il Celtic alle 18:45, con la sfida tra Roma e Stoccarda alle 21:00. Rimani aggiornato con sintesi, cronaca e live di tutti gli incontri per seguire il percorso delle squadre verso gli ottavi.

