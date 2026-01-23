Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente la sua gratitudine a Checco Zalone, dedicandogli una pagina sui principali quotidiani italiani, in occasione del grande successo di Buen Camino. Un gesto che sottolinea l'importanza della collaborazione e del talento nel panorama culturale e mediatico italiano, riconoscendo il contributo di Zalone al successo della produzione.

Pier Silvio Berlusconi ha scelto di ringraziare pubblicamente Checco Zalone dedicandogli una pagina sui principali quotidiani italiani, dopo il successo straordinario di Buen Camino. Il film ha stabilito un nuovo record, diventando il titolo con il maggior incasso nella storia del cinema italiano, sottolineando così l’importanza di un risultato costruito insieme. Un progetto condiviso dal gruppo Mediaset. Il successo di Buen Camino non dipende solo da Checco Zalone, il film è il risultato di un lavoro creativo e produttivo seguito passo dopo passo dal gruppo Mediaset, dall’idea iniziale fino all’uscita in sala, dimostrando la forza di un progetto costruito insieme passo dopo passo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pier Silvio Berlusconi celebra il successo di Buen Camino

Pier Silvio Berlusconi ringrazia Checco Zalone per il successo Mediaset-MFE di Buen CaminoPier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine a Checco Zalone per il successo di Buen Camino, il film che ha stabilito il record di incassi nella storia del box office italiano.

Pier Silvio Berlusconi festeggia il successo di Mediaset: stasera apparirà al Tg5Stasera Pier Silvio Berlusconi sarà ospite al Tg5 per commentare i risultati televisivi di Mediaset.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Tg5, festa con annuncio di Pier Silvio Berlusconi: Lo faremo anche in Spagna e Germania; Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, niente nozze: Ecco perché lui non la sposerà, il retroscena svelato dagli amici; Max Giusti: Devo tanto a Pier Silvio Berlusconi, ma non farò mai politica. Sinner? Per lui a Wimbledon ho fatto lo scimmione; Pier Silvio Berlusconi, 34 anni del Tg5: Come il buon vino, migliora nel tempo - E annuncia che in Spagna e Germania...

Pier Silvio Berlusconi celebra il successo di Buen CaminoIl Ceo di Mediaset ha voluto ringraziare pubblicamente Checco Zalone, sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro condiviso con il gruppo Mediaset ... ilgiornale.it

Grazie Checco. PS Berlusconi ringrazia Zalone per lo storico record di Buen CaminoPier Silvio Berlusconi ha dedicato una pagina sui principali quotidiani italiani per ringraziare pubblicamente Checco Zalone dopo il successo ... primaonline.it

Antonio Ricci: «Ho orrore di presentarmi come un “piangina” alla Fazio. Pier Silvio Mai visti 5 minuti a quattr’occhi. De Martino lo avevo preso per Striscia» facebook

Antonio Ricci: "Mai visto Pier Silvio per 5 minuti a quattr’occhi. Dopo 45 anni di successi mi sto sulle balle da solo" x.com