Picchiamoci al Gavazzeni risate e riflessioni sulla violenza

Venerdì 6 febbraio alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, si presenta

Venerdì 6 febbraio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate appuntamento con Picchiamoci, monologo scritto e interpretato da Arianna Porcelli Safonov, autrice e performer. I biglietti sono disponibili a 27,50 euro per poltrona numerata. SINOSSI – Picchiamoci è un incontro a teatro dove verranno messe tutte le carte della violenza sul tavolo, perché cosa c’è di più violento di parole dette al posto giusto, nel modo giusto, che fanno ridere anche se non dovrebbero? “Parole che un cuore possono spezzare, parole che fanno sanguinare”, diceva la cantautrice Meg. Picchiamoci è un carnet di racconti dichiaratamente aggressivi che mira a trovare un punto d’incontro tra generi, creando “un ring” da incontro di pugilato che mira però ad arrivare al pareggio, ancor prima che alla parità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

