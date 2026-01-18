Parole e risate al Tambourine Sul palco monologhi e riflessioni

Al Tambourine, le parole si intrecciano tra umorismo e introspezione. Sul palco, monologhi che divertono e riflessioni che invitano a pensare, dimostrando come la parola possa essere leggerissima o profondamente significativa. Un’occasione per scoprire il potere del linguaggio, tra risate genuine e momenti di attenzione, in un ambiente dedicato alla leggerezza e alla riflessione.

La parola che fa ridere e quella che fa pensare. La parola scatenata e quella attenta e precisa nella riflessione. Una settimana dedicata al racconto e al dialogo con una serie di spettacoli in bilico fra teatro e cabaret al Tambourine di Seregno. Le luci del circolo di via Carlo Tenca si accenderanno martedì alle 21.30 con Alessandro Gori alias lo Sgargabonzi e il suo show “Jonestown“, un monologo brillante e graffiante che richiama nel nome la comunità del reverendo Jim Jones, predicatore americano protagonista di un massacro negli Usa di fine anni ‘70. Ingresso 15 euro con tessera Arci, in prevendita attraverso il circuito Eventbrite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parole e risate al Tambourine. Sul palco monologhi e riflessioni Leggi anche: Al Tambourine di Seregno. Tricarico, ukulele e risate Leggi anche: Walter Leonardi torna sul palco con "Recital", uno spettacolo di monologhi, improvvisazione e musica Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Al Tambourine il suono della rabbia. Parole e note di Cristiano Godano - Venerdì sera in via Tenca lo spettacolo del cantautore, scrittore, chitarrista e voce dei Marlene Kuntz. msn.com

“Dove sei” Le parole più semplici diventano un’avventura tutta in famiglia: chi finirà i broccoli Tra risate, dialoghi e piccoli capricci, un libro perfetto per i più piccoli! Età di lettura: da 4 anni @vvedizioni VerbaVolant edizioni #DoveSei #LibriPerBambini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.