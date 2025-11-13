Picchia la moglie dopo una lite il figlio chiama al 112 e fa ascoltare le urla | arrestato nel Potentino

Fanpage.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Potenza dopo che il figlio ha allertato il 112 mentre il padre picchiava la madre. L'uomo è stato arrestato poco dopo la telefonata, mentre la donna è stata affidata alle cure dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

