Picchia la moglie dopo una lite il figlio chiama al 112 e fa ascoltare le urla | arrestato nel Potentino
Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Potenza dopo che il figlio ha allertato il 112 mentre il padre picchiava la madre. L'uomo è stato arrestato poco dopo la telefonata, mentre la donna è stata affidata alle cure dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
