Pronostici Championship 1 gennaio | riscatto immediato nel primo turno dell’anno solare

Il 1° gennaio segna il ritorno del Championship con un nuovo turno di partite nella cadetteria inglese. Dopo la pausa, le squadre scenderanno in campo per iniziare il nuovo anno con l’obiettivo di ottenere risultati positivi. Ecco i pronostici e le analisi delle sfide in programma, utili per orientare le scommesse e seguire da vicino l’evoluzione del campionato.

Championship, nel primo giorno dell’anno la cadetteria inglese ritorna con un’altra carrellata di partite. Il Coventry di Frank Lampard tenterà di dimenticare il ko con l’Ipswich. Il Coventry di Frank Lampard resta saldamente al comando della classifica di Championship, con un margine rassicurante di 10 punti sulla terza. Gli Sky Blues però hanno appena rimediato la terza sconfitta in campionato. Nell’ultima giornata del 2025 l’Ipswich Town terzo gli ha impartito un’altra lezione, a distanza di pochi giorni dal sonoro 3-0 dell’andata. Stavolta i Tractor Boys, grazie ad una prestazione di grande personalità, sono andati a vincere alla Building Society Arena (0-2), impianto che nessuno finora era riuscito a violare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

