Omicidio via Zanolini no della Cassazione | Scarpante resta in carcere

Bolognatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione, sezione penale, ha rigettato il ricorso presentato da Chiara Rizzo, legale di Lorenza Scarpante, la 56enne moglie della vittima e unica indagata per l'omicidio di Giuseppe Marra, il 59enne trovato senza vita nella sua abitazione di via Zanolini, lo scorso maggio. Lo riferisce Ansa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

