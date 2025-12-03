Omicidio via Zanolini no della Cassazione | Scarpante resta in carcere
La Cassazione, sezione penale, ha rigettato il ricorso presentato da Chiara Rizzo, legale di Lorenza Scarpante, la 56enne moglie della vittima e unica indagata per l'omicidio di Giuseppe Marra, il 59enne trovato senza vita nella sua abitazione di via Zanolini, lo scorso maggio. Lo riferisce Ansa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"A cinquant’anni dall’omicidio Pasolini sono ancora molte le domande rimaste in sospeso. Per comprendere cosa accadde la notte del 2 novembre 1975, è necessario riattraversare il contesto politico-culturale di quegli anni e analizzare le verità processuali c - facebook.com Vai su Facebook