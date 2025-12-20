Fullkrug Milan | accelerata nelle ultime ore tedesco ormai vicinissimo! Formula visite mediche ed esordio in rossonero stilato il piano completo

Fullkrug Milan: accelerata nelle scorse ore, attaccante tedesco ormai ad un passo! Formula, visite mediche ed esordio, ecco il piano completo. Il calciomercato invernale del Milan si accende con un colpo mirato a risolvere l’anemia offensiva delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è ormai alle battute finali per portare a Milanello Niclas Füllkrug. Il profilo individuato è quello di un attaccante di esperienza e sostanza: classe 1993, Füllkrug è il classico “numero nove” d’area di rigore, un centravanti vecchio stampo noto per la sua straripante forza fisica, il dominio nel gioco aereo e quel fiuto del gol che lo ha reso un punto fermo della Nazionale tedesca negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

