Pauroso incidente a Bollate traffico in tilt

Martedì 23 gennaio a Bollate si è verificato un grave incidente lungo via Piave. Una Fiat Punto, alla guida di un uomo, ha perso il controllo sbandando e causando danni alla segnaletica e a un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente ha provocato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause sono ancora in fase di accertamento, e non risultano persone ferite gravi.

