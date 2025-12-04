Incidente sulla SS36 traffico in tilt
Brutto incidente questa mattina, 4 dicembre, poco dopo le 7 sulla strada statale 36 dello Spluga. Nel tratto Lissone ovestDesio sud - Desio San Giorgio all’altezza del chilometro 19.500 in direzione nord, un mezzo si è ribaltato.Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, dove è rimasta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
