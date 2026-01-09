Allarme degrado al Parco Magnolia la Struttura Commissariale avvia la bonifica e chiarisce tempi della riqualificazione

La Struttura Commissariale al Risanamento ha annunciato l’avvio degli interventi di bonifica nel Parco Magnolia di Giostra, rispondendo alle preoccupazioni sullo stato di degrado. L’ente ha inoltre illustrato i passaggi dell’iter tecnico e amministrativo necessari per la riqualificazione dell’area, confermando un impegno concreto per il recupero del parco e la riapertura delle aree verdi ai cittadini.

