Parco del Serio pusher spariti per ora e interventi di sistemazione delle aree verdi

Il Parco del Serio si presenta in fase di rinnovamento e maggiore sicurezza. Dopo le recenti attività investigative e un intervento delle forze dell’ordine, sono state rimosse alcune situazioni di degrado, come pusher temporaneamente scomparsi e oggetti abbandonati. Inoltre, sono in corso interventi di manutenzione delle aree verdi e sistemazioni della cava, per migliorare la fruibilità e la sicurezza del parco per cittadini e visitatori.

SICUREZZA. Dopo la nostra inchiesta e il blitz dell'Arma ecco la situazione. Abbandonate bici e giubbotto, manutenzioni alla cava. Forse nuova piazza a Malpaga: controlli dei carabinieri. Sembra un altro parco. Dopo la pubblicazione della nostra inchiesta sullo spaccio di cocaina ed eroina nell'area del Parco del Serio compresa tra i territori di Grassobbio, Zanica e Urgnano, e dopo il conseguente blitz dei carabinieri (che aveva portato anche a un arresto per spaccio), negli ultimi giorni sembrano essere completamente spariti dalla zona verde gli spacciatori. Nei vialetti della vasta area si incontrano soltanto i frequentatori abituali, intenti a fare jogging o girare in bicicletta lungo i sentieri.

