Durante un servizio di controllo nel Parco del Serio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo per spaccio di droga e possesso illegale di armi. L’uomo, trovato in possesso di una pistola e un coltello, è stato fermato nel comune di Grassobbio. L’intervento si inserisce in un'attività mirata a garantire la sicurezza nel territorio e prevenire attività illecite.

Grassobbio. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione di lunedì 12 gennaio si è svolta nel comune di Grassobbio, con particolare attenzione all’area adiacente al Parco del Serio, già oggetto di numerose segnalazioni per attività di spaccio. Il servizio, definito “ad alto impatto”, ha visto l’impiego di oltre venti militari dell’Arma, appartenenti ai diversi reparti della Compagnia Carabinieri di Bergamo e alle articolazioni specialistiche, operanti sia in uniforme sia in abiti civili, con l’ausilio di più autoveicoli e mezzi dedicati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Tensione all'Esquilino, armato di coltello minaccia una donna. Un agente impugna la pistola

Leggi anche: Quattro rapine a giovani con coltello e pistola nel centro storico di Napoli, arrestato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arrestato pusher armato nel Parco del Serio: addosso pistola e coltello - Marocchino, classe 1995, irregolare senza fissa dimora, ha cercato di allontanarsi in bici lungo la pista ciclabile. bergamonews.it