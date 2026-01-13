Arrestato pusher armato nel Parco del Serio | addosso pistola e coltello
Durante un servizio di controllo nel Parco del Serio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo per spaccio di droga e possesso illegale di armi. L’uomo, trovato in possesso di una pistola e un coltello, è stato fermato nel comune di Grassobbio. L’intervento si inserisce in un'attività mirata a garantire la sicurezza nel territorio e prevenire attività illecite.
Grassobbio. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione di lunedì 12 gennaio si è svolta nel comune di Grassobbio, con particolare attenzione all’area adiacente al Parco del Serio, già oggetto di numerose segnalazioni per attività di spaccio. Il servizio, definito “ad alto impatto”, ha visto l’impiego di oltre venti militari dell’Arma, appartenenti ai diversi reparti della Compagnia Carabinieri di Bergamo e alle articolazioni specialistiche, operanti sia in uniforme sia in abiti civili, con l’ausilio di più autoveicoli e mezzi dedicati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Tensione all'Esquilino, armato di coltello minaccia una donna. Un agente impugna la pistola
Leggi anche: Quattro rapine a giovani con coltello e pistola nel centro storico di Napoli, arrestato
Arrestato pusher armato nel Parco del Serio: addosso pistola e coltello - Marocchino, classe 1995, irregolare senza fissa dimora, ha cercato di allontanarsi in bici lungo la pista ciclabile. bergamonews.it
Fermato per spaccio in un parco aggredisce gli agenti a Calolziocorte vicino Lecco, arrestato - Un pusher nigeriano è stato arrestato a Calolziocorte per spaccio e resistenza. virgilio.it
Nasconde la cocaina tra le foglie del parco, arrestato pusher tra le panchine - Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Giambellino, hanno i ... internapoli.it
Calolziocorte, arrestato pusher nigeriano L’operazione è avvenuta sabato pomeriggio, nell’ambito dei controlli antidroga effettuati nella zona del Parco Adda, dove era stata segnalata la presenza di nord africani dediti allo spaccio di stupefacenti #laprovinciau - facebook.com facebook
Panetti di hashish e dosi già pronte: Quartu, arrestato un pusher 32enne x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.