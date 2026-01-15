Sandro Campagna | Gli errori aiutano a crescere per molti è la prima volta agli Europei Oggi abbiamo giocato meglio

Sandro Campagna sottolinea come gli errori siano parte del processo di crescita, soprattutto in occasioni importanti come gli Europei. Dopo due vittorie non prive di difficoltà, la squadra ha mostrato oggi una prestazione più solida e convincente. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti importante per il Settebello, ancora alla ricerca del miglior equilibrio in una competizione che mette alla prova il carattere e la preparazione di ogni atleta.

Dopo le prime due prove vincenti ma non perfette del Settebello, è oggi finalmente arrivata una prestazione di carattere. La nazionale italiana di pallanuoto ha infatti nettamente battuto la Romania per 6-20, conquistando un’altra vittoria (la terza in tre gare) e chiudendo in prima posizione il Girone D degli Europei di Belgrado 2026. Obiettivo del passaggio del turno centrato dagli azzurri che hanno dominato il match contro un avversario superiore rispetto a Turchia e Slovacchia. La netta differenza in vasca tra le due nazionali è parsa subito evidente e l’Italia ha mantenuto il livello alto per tutte e quattro le frazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Settebello continua la sua marcia vincente agli Europei. Dopo il successo all’esordio contro la Turchia, l’Italia di Sandro Campagna supera anche la Slovacchia per 17-12 e conquista la seconda vittoria consecutiva. Azzurri al comando del Gruppo D a punte facebook