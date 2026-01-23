La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento per la famiglia di Sebastiano Zingales e del suo figlio Gaetano, deceduti in un incidente stradale sull'A20 nel 2011. La decisione riguarda la responsabilità e l'obbligo di risarcimento del Cas. La vicenda evidenzia le implicazioni legali di incidenti autostradali e l'importanza della tutela delle vittime.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento dei danni per la famiglia di Sebastiano Zingales, maresciallo dei carabinieri in congedo, e del figlio diciottenne Gaetano, vittime di un terribile incidente avvenuto il 21 gennaio 2011 sulla A20, nei pressi della galleria.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Padre in commissione, figlio vince concorso: Sase prende atto della condanna e attende la Cassazione

Indennità ai collaboratori, la Cassazione conferma: De Luca deve risarcire la RegioneLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Vincenzo De Luca, obbligato a risarcire oltre 100mila euro alla Regione Campania per l’indennità ai collaboratori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Padre e figlio 18enne morti in autostrada, la Cassazione conferma la condanna del Cas: dovrà risarcire; Il padre dell’accoltellatore: Pensavo di conoscere mio figlio. Chiediamo scusa a quella famiglia; Figlio violento: minacce di morte e appostamenti al padre per i soldi; Zouhair Atif, il padre del 18enne che ha accoltellato Abanoub Youssef: Chiedo scusa alla famiglia. Non conosco mio figlio, è sempre...

Catania: padre armato di bastone e taglierino arrestato mentre minaccia il figlio 18enneCatania, padre arrestato per atti persecutori contro il figlio 18enne: minacce, aggressioni e un intervento immediato della Polizia di Stato dopo l’allarme alla Questura. corrieretneo.it

Dramma a La Spezia, parla il padre del 18enne che ha ucciso lo studente: Chiedo scusa, mio figlio era un ragazzo tranquilloIo sono padre e penso a un altro padre che ha perso suo figlio. Voglio chiedere scusa a lui, alle sorelle del ragazzo, a tutta la sua famiglia. Proprio perché padre, capisco il loro dolore. Mi dispia ... affaritaliani.it

“Vuole i miei soldi” Graziano ancora contro Valentino. Padre contro figlio. Eredità e sospetti, cosa sta succedendo nella famiglia Rossi: https://fanpa.ge/tId5W - facebook.com facebook

Un padre, un figlio e un silenzio che sembra destinato a continuare… #CePostaPerTe x.com