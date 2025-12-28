Indennità ai collaboratori la Cassazione conferma | De Luca deve risarcire la Regione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Vincenzo De Luca, obbligato a risarcire oltre 100mila euro alla Regione Campania per l’indennità ai collaboratori. La decisione delle Sezioni Unite ha respinto il ricorso dell’ex presidente, consolidando la sentenza della Corte dei Conti. Questa pronuncia chiarisce l’orientamento giurisprudenziale in materia di indennità ai collaboratori degli enti pubblici.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vincenzo De Luca contro la condanna della Corte dei Conti che lo aveva obbligato a risarcire oltre 100mila euro alla Regione Campania. La vicenda riguarda le indennità maggiorate riconosciute a quattro collaboratori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

