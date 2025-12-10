Narni tre divieti di ritorno a soggetti socialmente pericolosi e coinvolti in numerosi furti

Ternitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Terni rafforza la prevenzione dei reati con l’emissione di tre divieti di ritorno nel Comune di Narni. Il Questore Bruno Abenante ha adottato questa misura contro tre cittadini sudamericani ritenuti socialmente pericolosi e coinvolti in numerosi furti, per un periodo di tre anni.

