Narni tre divieti di ritorno a soggetti socialmente pericolosi e coinvolti in numerosi furti
La Polizia di Stato di Terni rafforza la prevenzione dei reati con l’emissione di tre divieti di ritorno nel Comune di Narni. Il Questore Bruno Abenante ha adottato questa misura contro tre cittadini sudamericani ritenuti socialmente pericolosi e coinvolti in numerosi furti, per un periodo di tre anni.
Prosegue l’azione di prevenzione della Polizia di Stato contro i reati predatori. Il Questore di Terni, Bruno Abenante, ha emesso tre divieti di ritorno nel Comune di Narni, della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti cittadini sudamericani ritenuti socialmente pericolosi e coinvolti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
AM Terni Television. . Tre ladri di origine sudamericana espulsi dal Questore da Narni - facebook.com Vai su Facebook
Narni, divieto di ritorno per 3 anni disposto dal questore per i tre autori del furto al centro commerciale di Corciano bloccati allo Scalo - Il questore di Terni, Michele Abenante, ha firmato tre misure di divieto di ritorno nel Comune di Narni, ciascuna della durata di 3 anni, nei confronti di tre cittadini sudamericani ritenuti socialmen ... Come scrive corrieredellumbria.it
